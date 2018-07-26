В управлении патрульной полиции в Одесской обл. из 590 видеорегистраторов ремонта требуют 290

Подразделения патрульной полиции менее чем наполовину обеспечены видеорегистраторами. Об этом свидетельствует отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений и учреждений Нацполиции.

Подчеркивается, что в отдельных подразделениях показатели обеспеченности еще ниже.

"Менее чем наполовину подразделения патрульной полиции обеспечены видеорегистраторами (нагрудными и автомобильными камерами), которые являются важным элементом в обеспечении общественной безопасности и порядка. В отдельных подразделениях показатели обеспеченности еще ниже", - говорится в отчете.

В частности, в управлении патрульной полиции в Одесской области из 590 персональных видеорегистраторов требуют ремонта 290 единиц.

Также сообщается, что 80 автомобильных камер, которые были получены управлением патрульной полиции в Харьковской области, не укомплектованы картами памяти, из-за чего не задействованы в работе.

Напомним, количество полицейских патрулей уменьшается из-за нерабочих автомобилей. Так, у патрульной полиции имеется в наличии 1876 автомобилей, подавляющее большинство которых получено в 2015-2016 годах, однако на время аудита каждый пятый автомобиль не эксплуатировался.

Таким образом, нагрузка на патрульных растет, что приводит к текучести кадров. А качество выполнения задач не улучшается.

Как писало РБК-Украина, замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин ранее заявил, что из-за частых дорожно-транспортных происшествий полиция на 10% увеличит количество патрулей.