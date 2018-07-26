В управлінні патрульної поліції в Одеській обл. із 590 ідеореєстраторів ремонту потребують 290

Підрозділи патрульної поліції менш як наполовину забезпечені відеореєстраторами. Про це свідчить звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Нацполіції.

Підкреслюється, що в окремих підрозділах показники забезпеченості ще нижче.

"Менш як наполовину підрозділи патрульної поліції забезпечені відеореєстраторами (нагрудними та автомобільними камерами), які є важливим елементом у забезпеченні публічної безпеки і порядку. В окремих підрозділах показники забезпеченості ще нижчі", - сказано у звіті.

Зокрема, в управлінні патрульної поліції в Одеській області із 590 персональних відеореєстраторів потребують ремонту 290 одиниць.

Також повідомляється, що 80 автомобільних камер, які були отримані управлінням патрульної поліції у Харківській області, не укомплектовані картками пам’яті, через що не задіяні в роботі.

Нагадаємо, кількість поліцейських патрулів зменшується через неробочі автомобілі. Так, у патрульної поліції наявні 1876 автомобілів, переважну більшість яких отримано у 2015-2016 роках, однак на час аудиту кожна п'ята автівка не експлуатувалася.

Таким чином, навантаження на патрульних зростає, що призводить до плинності кадрів. А якість виконання завдань не покращується.

Як писало РБК-Україна, замглави Нацполіції В'ячеслав Аброськін раніше заявив, що через часті дорожньо-транспортні пригоди поліція на 10% збільшить кількість патрулів.