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Все подразделения МВД выйдут на улицы из-за "Киевпрайда"

Новости » Общество    21.06.2019 - 22:19
Все подразделения МВД выйдут на улицы из-за "Киевпрайда"
Фото: Сергей Яровой (facebook.com/mvs.gov.ua)

Участников марша равенства призывают воздержаться от провокаций

В воскресенье, 23 июня, в Киеве во время проведения марша "Киевпрайд" все подразделения системы Министерства внутренних дел будут задействованы в патрулировании города. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Яровой призвал участников марша равенства и их оппонентов не прибегать к провокациям и напомнил, что закон один для всех

"Мы провели встречи с организаторами акции и понимаем масштабы марша, поэтому для обеспечения безопасности на улицы выйдут все подразделения системы МВД. Наша позиция остается неизменной – на первом месте для нас безопасность граждан. Поэтому руководители на местах должны знать, что от них требуют и контролировать ситуацию на вверенном им участке. К проведению мероприятий мы привлекаем все подразделения ГСЧС, полиции, а также подразделения полиции диалога", - отметил он.

Все подразделения МВД выйдут на улицы из-за &quot;Киевпрайда&quot;

Ранее сообщалось, что в субботу, 22 июня, в Киеве ограничат движение по центральным улицам города из-за проведения марша "Киевпрайда". Так, в период с 18:00 субботы, 22 июня, в 18:00 24 июня в столице будет ограничено движение по улице Крещатик, вул. Богдана Хмельницкого, вул. Владимирская, вул. Льва Толстого, вул. Тарасовская ул. Антоновича, ул. Большая Васильковская и по бульвару Тараса Шевченко.

РБК-Украина писало, что в Киеве на мероприятиях, приуроченных к проведению Марша равенства в Киеве неизвестные совершили несколько нападений на посетителей.

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