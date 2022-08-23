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Подразделение ВСУ получило очередную партию помощи при содействии Favbet Foundation

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 11:03
Подразделение ВСУ получило очередную партию помощи при содействии Favbet Foundation Фото: подразделение ВСУ получило очередную партию помощи при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Подразделение Вооруженных сил Украины, которое держит оборону в районе Славянска, получило очередную партию помощи при содействии Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Речь идет о генераторах, аккумуляторах, стабилизаторах напряжения, подручных средствах для оборудования позиций - брезент, канат, строительные инструменты.

Для улучшения условий службы военным доставлены 10 павербанков, 10 энергоемких батарей, 20 приборов освещения, бытовые вещи и продукты питания.

Также бойцы получили 20 комплектов тактических перчаток, дождевиков, носков, шапок и стелек для обуви.

Как сообщалось, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии. В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

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