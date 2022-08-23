Підрозділ ЗСУ отримав чергову партію допомоги за сприяння Favbet Foundation

Підрозділ Збройних сил України, який тримає оборону в районі Слов'янська, отримав чергову партію допомоги за сприяння Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Йдеться про генератори, акумулятори, стабілізатори напруги, підручні засоби для обладнання позицій - брезент, канат, Будівельні інструменти.

Для поліпшення умов служби військовим доставлені 10 павербанків, 10 енергоємних батарей, 20 приладів освітлення, побутові речі та продукти харчування.

Також бійці отримали 20 комплектів тактичних рукавичок, дощовиків, шкарпеток, шапок та устілок для взуття.

Як повідомлялося, Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

Сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні й армії. Загалом компанія Favbet та фонд Favbet Foundation допомогли ЗСУ на суму понад 30 млн грн.