Не подпишем документ с правом вето для РФ, – Арахамия о мирном договоре

Глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия озвучил главное требование к гарантиям безопасности Украины после завершения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа.
"Мы не будем подписывать ни одного документа, где РФ будет иметь право ветировать своим голосом решение. Для нас это категорически неприемлемо. Вообще не нужно тогда обсуждать какие-то гарантии безопасности, потому что РФ сможет заблокировать их в любой момент", – заявил Арахамия.
По его словам, сейчас украинская делегация приводит россиянам логические доводы против права вето. В финальном раунде переговоров, по убеждению нардепа, стороны выйдут на общую позицию, "иначе мы ничего подписывать вообще не будем".
"Мы проговариваем с ними другой формат – у нас есть мирный договор с РФ, но гарантию безопасности предоставляют другие страны. Конечно же, РФ не может блокировать такой процесс. Это закладывается в механизмах активации этих гарантий", – объяснил Арахамия.
К слову, руководитель делегации назвал два варианта развития событий в случае отказа от внеблокового статуса на референдуме.
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