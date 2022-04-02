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Не подпишем документ с правом вето для РФ, – Арахамия о мирном договоре

Фото: Переговоры в Беларуси (t.me/nexta_live)
Автор: Антон Федорцив

Глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия озвучил главное требование к гарантиям безопасности Украины после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа.

"Мы не будем подписывать ни одного документа, где РФ будет иметь право ветировать своим голосом решение. Для нас это категорически неприемлемо. Вообще не нужно тогда обсуждать какие-то гарантии безопасности, потому что РФ сможет заблокировать их в любой момент", – заявил Арахамия.

По его словам, сейчас украинская делегация приводит россиянам логические доводы против права вето. В финальном раунде переговоров, по убеждению нардепа, стороны выйдут на общую позицию, "иначе мы ничего подписывать вообще не будем".

"Мы проговариваем с ними другой формат – у нас есть мирный договор с РФ, но гарантию безопасности предоставляют другие страны. Конечно же, РФ не может блокировать такой процесс. Это закладывается в механизмах активации этих гарантий", – объяснил Арахамия.

К слову, руководитель делегации назвал два варианта развития событий в случае отказа от внеблокового статуса на референдуме.

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