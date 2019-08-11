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У мечети в Стокгольме усилена безопасность после стрельбы в пригороде Осло

Новости » Общество    11.08.2019 - 19:29
У мечети в Стокгольме усилена безопасность после стрельбы в пригороде Осло
Фото (twitter.com/MaispasquEmma/)

Полиция усиливает меры безопасности вокруг местной мечети

Полиция Стокгольма усиливает меры безопасности вокруг местной мечети во время празднования мусульманского праздника Курбан-байрама на фоне стрельбы в мечети в пригороде Осло Беруме, произошедшей в минувшую субботу. Об этом в воскресенье сообщает телеканал TV4.

Инспектор столичной полиции Улоф Алюнд заявил, что правоохранители осуществляют дополнительное наблюдение и уделяют особое внимание этому району.

"Я надеюсь, что государство предоставит лучшие возможности для обеспечения безопасности. Речь может идти о камерах наблюдения и большем внимании. Возможно, об охранниках на отдельных праздниках", - отметил председатель Союза мусульман Швеции Тахир Акан в интервью Шведскому радио.

Напомним, РБК-Украина писало, что в результате стрельбы в мечети в Осло пострадал один человек.  Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан.

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