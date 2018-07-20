Подозреваемых в нападении на ромов в Львове оставили под стражей, двое переведены на домашний арест

Шестеро фигурантов дела нападения на ромов в Львове - под стражей, двум изменили меру пресечения на домашний арест

Апелляционный суд Львовской области при рассмотрении апелляционной жалобы подозреваемых в погроме лагеря ромов во Львове оставил под стражей шесть человек. Об этом пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко, передает "Громадське".

Заседание состоялось в четверг, 19 июля. Рассмотрев жалобу одного из подозреваемых, защита которого просила суд изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, суд отклонил апелляцию.

"Шестеро фигурантов дела остаются под стражей, а двум изменили меру пресечения на домашний арест", - сказала Шевченко.

Отметим, в результате нападения на ромский табор во Львове погиб 23-летний житель Закарпатской области Давид Попп. Еще три человека получили ранения.

Напомним, 9 июля 2018 Апелляционный суд Львовской области одного из подозреваемых в нападении на лагерь ромов Львове отпустил под домашний арест.

Подозреваемыми в погромах ромского лагеря являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Трезвая и злая молодежь".