Підозрюваних у нападі на ромів у Львові залишили під вартою, двоє переведені на домашній арешт

Шестеро фігурантів справи нападу на ромів у Львові - під вартою, двом змінили запобіжний захід на домашній арешт

Апеляційний суд Львівської області під час розгляду апеляційної скарги підозрюваних у погромі табору ромів у Львові залишив під вартою шістьох осіб. Про це прес-секретарка прокуратури Львівської області Юлія Шевченко, передає "Громадське".

Засідання відбулось у четвер, 19 липня. Розглянувши скаргу одного з підозрюваних, захист котрого просив суд змінити запобіжний захід у вигляді тримання їх під вартою на домашній арешт, суд відхилив апеляцію.

"Шестеро фігурантів справи залишаються під вартою, а двом змінили запобіжний захід на домашній арешт", - сказала Шевченко.

Зазначимо, внаслідок нападу на ромський табір у Львові загинув 23-річний мешканець Закарпатської області Давид Попп. Ще троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, 9 липня 2018 року Апеляційний суд Львівської області одного із підозрюваних у нападі на табір ромів Львові відпустив під домашній арешт.

Підозрюваними у погромах ромського табору є жителі Львова у віці 16-17 років. Передбачається, що всі вони є членами організації неонацистів "Твереза і зла молодь".