Підозру організатору замаху на Бабченка можуть вручити в будь-яку хвилину, - СБУ

Підозра в терористичному акті може бути вручена в будь-яку хвилину

Підозра організатору замаху на вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в терористичному акті може бути вручена в будь-яку хвилину. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар Служби безпеки України (СБУ) Олена Гітлянська.

"Я щойно говорила з опером, він сказав, що процес у роботі. Вона (підозра, - ред.) може бути вручена в будь-яку хвилину", - повідомила Гітлянську.

Проте она сказала, що підозру ще не вручили.

Нагадаємо, ввечері, 29 травня, заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв повідомив, що в журналіста Аркадія Бабченко стріляли. Пізніше з'явилася інформація про те, що від отриманого поранення Бабченко помер в кареті "швидкої". Вчора стало відомо, що Бабченко живий.

Так, глава СБУ Василь Грицак на брифінгу заявив про затримання вбивці російського журналіста Аркадія Бабченко. За його словами, спецслужбою задокументовано, що для реалізації цього плану був завербований спецслужбами РФ громадянин України "Г", який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців для вчинення ряду терористичних актів з численними жертвами.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, за виконання замовного вбивства колишньому учаснику антитерористичної операції (АТО) пропонували 30 тисяч доларів. Крім того, Луценко заявив, що, за попередніми даними слідства, все говорить на користь російської версії замовника злочину проти Бабченка.