Подорвались на своей же мине: в ВСУ рассказали о потерях боевиков под Луганском

В селе Сокольники Новоайдаровского района Луганской области, временно не подконтрольном правительству Украины, при разборе мины ПОМ-2 подорвались представители российско-оккупационных войск. Вследствие этого двое боевиков умерли, один ранен.

"По данным разведки стало известно, что 4 апреля в районе населенного пункта Сокольники, что находится на временно оккупированной территории, "проявляя чудеса инженерной осведомленности" и осуществляя конструктивные изменения в противопихотной мине ПОМ-2, запрещенной Оттавской конвенцией, российско-оккупационные войска понесли потери среди личного состава - двое оккупантов погибли, один - ранен", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля на востоке Украины боевики снова вели огонь по позициям украинских военных. В результате двое наших бойцов получили ранения, не совместимые с жизнью. В ответ на обстрелы боевиков украинские бойцы открыли огонь.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел тысячу двадцать один обстрел, в том числе почти 500 взрывов.