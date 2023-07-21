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Подоляк про запит ПАР на ордер щодо арешту Путіна: зіб'є пиху з Росії

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П'ятниця 21 липня 2023 21:02
Подоляк про запит ПАР на ордер щодо арешту Путіна: зіб'є пиху з Росії Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Мін'юст ПАР запросив у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі запросив ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Це допоможе збити пиху з Росії.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Уряд ПАР звернувся до суду по ордер на арешт Путіна. Саме такий вигляд і має міжнародне право в дії. Якщо всі інші діятимуть суто в межах жорстких юридичних процедур щодо Росії, ситуація кардинально зміниться", - написав Подоляк.

Він вважає такі дії ПАР допоможуть збити традиційну зовнішньополітичну пиху з Росії та змусять поважати міжнародне право.

"Москва навчиться дотримуватися законів, щойно переконається, що за ними стоїть реальна сила", - заявив він.

Саміт БРІКС

Наприкінці серпня у Південній Африці відбудеться саміт країн БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка). Однак візит Путіна досі залишався під запитанням через виданий Міжнародним кримінальним судом орден на його арешт.

Згідно із законодавством Південно-Африканська Республіка має заарештувати Путіна у разі приїзду. ПАР намагалася забезпечити імунітет диктатору.

Сьогодні Міністерство юстиції ПАР нарешті запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.

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