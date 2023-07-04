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Подоляк про загрозу теракту на ЗАЕС: можливий п'ятдесят на п'ятдесят

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Вівторок 04 липня 2023 20:43
Подоляк про загрозу теракту на ЗАЕС: можливий п'ятдесят на п'ятдесят Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Загроза можливого терористичного акту росіян на Запорізькій АЕС складає п'ятдесят на п'ятдесят.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"П'ятдесят вже на п'ятдесят. Чому? Тому що з одного боку вони (Росія, - ред.) розуміють: світ дивиться уважно. І вони розуміють наслідки юридичного характеру, в тому числі для "Росатому" - вони будуть однозначно, якщо щось Росія схоче зробити", - заявив він.

Він пояснив, що Росія використовує терористичні методи ведення війни, тому що протидіяти наступальним операціям не має сили. Таким чином Кремль хоче запобігти програшу будь-яким шляхом.

Мінування Запорізької АЕС

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вибухівку встановили і на охолоджувачі енергоблоків станції. Тоді він говорив, що виведення з ладу ставка-охолоджувача призведе до значних проблем.

Вже за кілька днів президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ та розвідка доповіли йому про підготовку росіянами теракту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

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Михайло Подоляк Війна Росії проти України Запорізька АЕС
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