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Подоляк об угрозе теракта на ЗАЭС: возможен пятьдесят пятьдесят

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Вторник 04 июля 2023 20:43
Подоляк об угрозе теракта на ЗАЭС: возможен пятьдесят пятьдесят Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Угроза возможного террористического акта россиян на Запорожской АЭС составляет пятьдесят на пятьдесят.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Пятьдесят уже на пятьдесят. Потому что с одной стороны они (Россия, - ред.) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" - они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать", - заявил он.

Он пояснил, что Россия использует террористические методы ведения войны, потому что противодействовать наступательным операциям не имеет силы. Таким образом Кремль хочет предотвратить проигрыш любым путем.

Минирование Запорожской АЭС

Недавно начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что россияне дополнительно заменяли Запорожскую АЭС. В частности, взрывчатку установили и на охладителе энергоблоков станции. Тогда он говорил, что выведение из строя пруда-охладителя приведет к значительным проблемам.

Уже через несколько дней президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и разведка доложили ему о подготовке россиянами теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

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Михаил Подоляк Война России против Украины Запорожская АЭС
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