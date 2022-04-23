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Подоляк о предложениях России по договору: нет никакого нового документа

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 10:43
Подоляк о предложениях России по договору: нет никакого нового документа Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Российская сторона не передавала Украине никакого нового документа, который касался бы будущего мирного соглашения между странами. А только свои предложения к формульному документу, который подготовила украинская делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его словам, на сегодня есть один формульный документ - Стамбульское коммюнике, которое было передано российской стороне.

"После этого Россия взяла определенное время на изучение предложений Украины и подачу своих встречных предложений. Так вот, эти замечания делаются постоянно. Никакого нового документа, тем более документа авторства Российской Федерации, нет и быть не может", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассчитано на спекулятивный эффект.

"Якобы мы какую-то дали вам новую формулу, пожалуйста, ее изучайте. Нет, подают только встречные предложения, относящиеся к Стамбульскому коммюнике", - добавил он.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что Киев поставил российской стороне ультиматум и пригрозил выходом из переговоров, если будет проведен фейковый "референдум" о создании так называемой "Херсонской народной республики".

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