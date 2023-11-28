ua en ru
Ср, 29 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про візит Маска до Ізраїлю: тепер лишилося приїхати в Україну

Київ, Вівторок 28 листопада 2023 23:34
UA EN RU
Подоляк про візит Маска до Ізраїлю: тепер лишилося приїхати в Україну Фото: радник Президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Радника Президента України Михайло Подоляк запросив бізнесмена Ілона Маска до України після його візиту до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Михайла Подоляка у соціальній мережі X (Twitter).

Подоляк написав, що Маску залишилося відвідати Україну, щоб побачити "жахи війни" та визнати усунення "режиму Путіна".

"Тепер Маску залишилося тільки приїхати в Україну, побачити на власні очі жахи "російського світу", подивитися в очі дітям, які втратили батьків, прокинутися під звуки ракет/дронів, що летять у бік нічних міст, і, нарешті, визнати, що "режим Путіна" також має бути усунений. Інакше це нескінченне кровопролиття та війни", - написав радник.

Подоляк додав, що коли людина стикається з війною "віч-на-віч", то її світогляд змінюється.

"Щойно ви зіткнетесь віч-на-віч з трагедією, ваш особистий світ зміниться назавжди. І розумієш, що не треба "радити" Україні "погодитися щось обміняти на російські фіктивні гарантії"", - додав радник Президента України.

Маск приїжджав до Ізраїлю та зустрічався з президентом країни Іцхаком Герцогом після свого "антисемітського скандалу"

Позиція Маска у війні проти Росії

Раніше Ілон Маск заявив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter), що США мають забезпечити мир в Україні та відновити нормальні відносини з Росією. В іншому випадку це призведе до Третьої світової війни.

Маск сказав, що окуповані українські регіони мають бути приєднані до Росії, оскільки, за його словами, мешканці цих регіонів хочуть цього.

Відразу після цієї заяви Михайло Подоляк відповів, що бізнесмен помиляється в міркуваннях. "Здача України" та переговори з Росією призведуть до воєн у всьому світі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Илон Маск Війна в Україні Ізраїль
NEWS
У Київській області працює ППО. Через ворожі дрони оголошено повітряну тривогу
У Київській області працює ППО. Через ворожі дрони оголошено повітряну тривогу
DAILY
Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Заручники блокади. Чому поляки не пускають фури в Україну і кому це вигідно