Подоляк о вере Путина в победу РФ: такие иллюзии всегда приводят к трагедии

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин верит в победу армии РФ в Украине. Однако, по его словам, такие иллюзии всегда приводят к трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter .

"Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. РФ проигрывает. В военном, экономическом и географическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным профилем в учебниках истории. Такова будет "победа"", - написал он.

Таким образом, Подоляк комментировал слова канцлера Австрии Карла Нехаммера, который после визита в Москву заявил: "Путин считает, что Россия выигрывает войну".

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