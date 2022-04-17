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Подоляк о вере Путина в победу РФ: такие иллюзии всегда приводят к трагедии

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Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 11:52
Подоляк о вере Путина в победу РФ: такие иллюзии всегда приводят к трагедии Фото: Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин верит в победу армии РФ в Украине. Однако, по его словам, такие иллюзии всегда приводят к трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

Таким образом, Подоляк комментировал слова канцлера Австрии Карла Нехаммера, который после визита в Москву заявил: "Путин считает, что Россия выигрывает войну".

"Иллюзии такого масштаба всегда приводят к трагедии. РФ проигрывает. В военном, экономическом и географическом смыслах. Страна-изгнанник с отрицательным профилем в учебниках истории. Такова будет "победа"", - написал он.

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