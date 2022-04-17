Подоляк про віру Путіна в перемогу РФ: такі ілюзії завжди призводять до трагедії

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Володимир Путін вірить у перемогу армії РФ в Україні. Однак, за його словами, такі ілюзії завжди призводять до трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка в Twitter .

"Ілюзії такого масштабу завжди призводять до трагедії. РФ програє. У військовому, економічному та географічному сенсах. Країна-вигнанець з негативним профілем в підручниках історії. Така буде "перемога"", - написав він.

Таким чином, Подоляк коментував слова канцлера Австрії Карла Нехаммера, який після візиту до Москви заявив: "Путін вважає, що Росія виграє війну".

Війна в Україні триває вже 53 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.