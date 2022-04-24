Подоляк упрекнул экс-мэра Дюссельдорфа за поддержку РФ: удобно делать вид, что ничего не происходит

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-мэра Дюссельдорфа Томаса Гейзеля за поддержку России. Он предложил политику пообщайся с украинцами, которые потеряли родных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter .

"Экс-мэр Дюссельдорфа Томас Гейзель ставит под сомнение военные преступления России и спрашивает, можно ли доверять новостям из Украины. Думаю, господин Гейзель может приехать и задать вопрос мужчине, который потерял семью в Одессе, родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя", - заявил Подоляк.

Он обвинил немецкого политика в сотрудничестве с агрессором и призвал не делать заявлений, за которые потом придется извиняться.

"Удобно, наверное, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно, когда российские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам стоит подумать, не придется ли извиняться за них их внукам", - добавил советник главы ОПУ.