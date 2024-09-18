Подоляк про удар по складу в Торопці: дуже ефектно, але мало

"Я можу прокоментувати тільки одним словом: мало. Дуже ефективно, дуже ефектно, але мало. І в цьому є проблема сьогодні. Тому що якраз таки знищення цієї інфраструктури, в тому числі складської перш за все, це оптимально буде впливати на події на лінії фронту і буде суттєво впливати на соціальні наслідки в РФ", - сказав він.

Тобто, на думку Подоляка, таким чином і надалі буде формуватись розуміння у росіян, що війна поступово суттєво збільшує свою присутність на території РФ.

"І тоді ми нарешті будемо бачити іншу Росію, вони будуть в істериці, вони будуть тиснути на свою "еліту". Але для того, щоб це масштабувати якраз таки потрібно зняття оцих неформальних заборон. І друге - суттєве нарощування кількості інструментів. Тому що одна справа - це дрони, а справа інша - це якраз атаки на відстані 100-200-300 км від лінії фронту, чи від державного кордону України з РФ, знищувати це ракетами. Балістичними. Відповідної дальності", - пояснив Подоляк.

Він підкреслив, що якщо це буде працювати в такому вигляді як під час удару по складу у Торопці, це буде ще раз мати "суттєві і соціальні впливи і суттєві впливи на перебіг подій на лінії фронту".

"В мене є припущення, що все що РФ продавала як картинку своєї "монструозності" не відповідає дійсності. Це про те, що ми говоримо з нашими партнерами: "перестаньте боятися РФ, це все фікція". Можна воювати на території Росії. Ми це бачимо вже і не тільки в Курській області, а й відповідні дії в Брянській чи там Ростовській, чи в Саратовській і т д. І можна суттєво нарощувати удари по інфраструктурі, знищуючи всю мілітарну компоненту РФ", - додав він.

В підтвердження своїх слів, Подоляк нагадав, що росіяни вже сьогодні змушені звертатися до Північної Кореї й отримувати звідти снаряди, бо ключові снаряди - це північнокорейські.

"Більше ніж 6-7 млн снарядів Росія отримала від КНДР, ГУР безумовно може дати чітку статистику. І вони вже отримують ракети певної дальності від Ірану. І безумовно все це можна знищувати, не даючи можливості використовувати на лінії фронту. І взагалі Росія достатньо фіктивно все це будувала. Ми бачимо, на скільки я пам'ятаю, вже більше ніж 500 кримінальних справ щодо корупції в системі оборонних закупівель в РФ. Це все, що стосується команди такого субєкта як Шойгу. Багато генералів сьогодні заарештовані. І таким чином ще раз підходимо до розуміння того, що в цій війні знищення російської інфраструктури, в тому числі в глибині території, воно буде мати величезні впливи на подальші події", - додав Подоляк.

Він також вважає, що "цю війну можна дійсно справедливо фіналізувати".

"Треба завершити обговорення, дискусії щодо того, що РФ - це країна, яку не можна перемогти, тому що в неї величезна купа ресурсів і т д. Ні, не так. І оцей удар по Торопцю, мається на увазі Тверська область, він чітко показує, що можна все знищувати не залежно від того, що говорить російська пропаганда", - резюмував він.