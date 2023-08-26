UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про "таємну" нараду Залужного з НАТО: це секрет лише для медіа

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

"Таємна" нарада головнокомандуючого Збройними силами України Валерія Залужного буле секретом лише для медіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Це секретна нарада для медіа. Залужний активно спілкується з представниками Міністерств оборони чи Генштабів наших партнерів. Практично щодня", - повідомив Подоляк.

За його словами, такі наради існують, бо треба постійно вносити корективи щодо тактики та стратегій, дивитися, що робить Росія, і пояснювати партнерами, що потрібно Україні, чи можуть військові очікувати додаткових ракет, додаткової фронтової ППО чи навіть F-16.

"Ці консультації постійно йдуть. Тим більше, вони йдуть з нашими партнерами з США та Британії. Але про що саме вони йдуть, ми в ефірі це обговорювати не будемо", - підкреслив радник.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні іноземні ЗМІ повідомили, що командування Північноатлантичного альянсу провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України