Подоляк про статтю WP про візит глави ЦРУ до Києва: конспірологія, що віддає інфантилізмом

"Немає жодних виходів із війни. Усі ці інтрижні описи, конспірологічні описи - вони дещо віддають інфантилізмом. За такої великої війни, за такого великого обсягу ресурсів, які використовує РФ, і за тих ставок, які далі робить РФ, у цієї війни немає жодного компромісного сценарію", - заявив він.

Стаття The Washington Post

Видання з посиланням на джерела повідомило, що директор ЦРУ Вільям Бернс на початку червня таємно відвідав Україну. Йому нібито розкрили плани деокупації українських територій від російських окупантів.

При цьому WP зазначало, що метою візиту Бернса було підтвердити прихильність США до обміну розвідувальними даними, які допоможуть Україні в боротьбі з агресором.

Наступ України

Збройні сили України продовжують наступальні дії на кількох напрямках. Наразі активні бої точаться на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, де українські воїни мають успіхи.

На півдні ЗСУ продовжують тиснути на ворога, щоб прорвати оборону окупаційних військ. Поблизу Бахмута захисники просуваються на флангах, а ворог зазнає втрат.

Раніше у Генштабі повідомили, що українські сили під Бахмутом перехопили стратегічну ініціативу та ведуть наступальні дії широким фронтом.

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