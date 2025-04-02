Подоляк: США мають перейти від стримування РФ до її глобальної поразки

За його словами, 500% мита для країн-покупців російської нафти та санкції щодо "тіньового флоту", яке пропонують в США, - це вже не про стримування РФ, яке тривало три останні роки, а про її поразку. Ключовим завданням має стати суттєве обмеження доходів агресора.

"От все, що Росія отримає на глобальних ринках, це не тільки нафта і скраплений газ, цей й трубопровідний газ, це безумовно вторинні санкції проти країн, які спокійно заробляють на цьому", - зазначив Подоляк.

Він вважає, що такі країни не будуть ризикувати своїми економічними інтересами, адже на ринку є альтернативи, зокрема постачання з Близького Сходу.

"Ну тому що на ринку буде можливість купити легально нафту, близькосхідні країни дадуть додатковий обсяг нафти на ринок. Це Саудівська Аравія перш за все", - пояснив він.

Другим важливим напрямком, за словами Подоляка, є військовий тиск. Необхідні удари по території Росії зовсім іншого рівня – більше розвідданих, ракетної техніки, більше знищених військових об'єктів у європейській частині РФ.

Він переконаний, що така стратегія може швидко призвести до внутрішньої кризи в Кремлі.

"Це два інструменти, які достатньо швидко приведуть до внутрішнього конфлікту, такого, який вже був у відповідний час в оточенні Путіна, що треба завершувати війну і так далі.", - зазначив він.

На його думку, для того, щоб змусити Москву відмовитися від подальшої агресії, Захід має зосередитися на двох головних важелях тиску - фінансовому та військовому.