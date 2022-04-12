Подоляк о спасении защитников Мариуполя: Отслеживаем ситуацию в режиме реального времени

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о продолжающихся поисках решения военно-политическим руководством вопроса помощи украинским защитникам Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника.
Подоляк предположил, что больше Украины Кремль сейчас может ненавидеть только слово "Мариуполь". Он также отдал должное подвигу украинских воинов, более полутора месяцев защищающих город.
"Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", – написал советник.
По его словам, президент и командование ВСУ продолжают прилагать усилия для спасения защитников Мариуполя. Однако коммуницировать о своих планах и действиях публично военно-политическое руководство не готово.
Напомним, что в Пентагоне озвучили желаемый сценарий окончания войны в пользу Украины.
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