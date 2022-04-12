Подоляк о спасении защитников Мариуполя: Отслеживаем ситуацию в режиме реального времени

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника .

Подоляк предположил, что больше Украины Кремль сейчас может ненавидеть только слово "Мариуполь". Он также отдал должное подвигу украинских воинов, более полутора месяцев защищающих город.

"Наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях", – написал советник.

По его словам, президент и командование ВСУ продолжают прилагать усилия для спасения защитников Мариуполя. Однако коммуницировать о своих планах и действиях публично военно-политическое руководство не готово.