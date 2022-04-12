ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про порятунок захисників Маріуполя: Відстежуємо ситуацію в режимі реального часу

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 12 квітня 2022 19:47
Подоляк про порятунок захисників Маріуполя: Відстежуємо ситуацію в режимі реального часу Фото: Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про тривалі пошуки рішення військово-політичним керівництвом питання допомоги українським захисникам Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника.

Подоляк припустив, що більше за Україну Кремль зараз може ненавидіти лише слово "Маріуполь". Він також віддав належне подвигу українських воїнів, які понад півтора місяці захищають місто.

"Наші воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах", – написав радник.

За його словами, президент і командування ЗСУ продовжують докладати зусиль для порятунку захисників Маріуполя. Однак, комунікувати про свої плани та дії публічно військово-політичне керівництво неготове.

Нагадаємо, що в Пентагоні озвучили бажаний сценарій закінчення війни на користь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Офіс президента Ірина Подоляк Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі