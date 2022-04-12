Подоляк про порятунок захисників Маріуполя: Відстежуємо ситуацію в режимі реального часу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника .

Подоляк припустив, що більше за Україну Кремль зараз може ненавидіти лише слово "Маріуполь". Він також віддав належне подвигу українських воїнів, які понад півтора місяці захищають місто.

"Наші воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах", – написав радник.

За його словами, президент і командування ЗСУ продовжують докладати зусиль для порятунку захисників Маріуполя. Однак, комунікувати про свої плани та дії публічно військово-політичне керівництво неготове.