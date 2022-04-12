Подоляк про порятунок захисників Маріуполя: Відстежуємо ситуацію в режимі реального часу
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про тривалі пошуки рішення військово-політичним керівництвом питання допомоги українським захисникам Маріуполя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника.
Подоляк припустив, що більше за Україну Кремль зараз може ненавидіти лише слово "Маріуполь". Він також віддав належне подвигу українських воїнів, які понад півтора місяці захищають місто.
"Наші воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами. Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах", – написав радник.
За його словами, президент і командування ЗСУ продовжують докладати зусиль для порятунку захисників Маріуполя. Однак, комунікувати про свої плани та дії публічно військово-політичне керівництво неготове.
Нагадаємо, що в Пентагоні озвучили бажаний сценарій закінчення війни на користь України.
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