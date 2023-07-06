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Подоляк розкритикував HRW за звинувачення України у використанні касетних снарядів

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила Україну у використанні касетних снарядів. Такий крок є спробою зірвати надання зброї нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Безпомічність, безхребетність та абсолютна аморальність, нікчемність", - написав він, реагуючи на новий звіт HRW.

Подоляк нагадав, що російські окупанти вторглися в Україну, вбивають громадянське населення, влаштовують публічні страти, ґвалтують жінок, викрадають дітей, але правозахисна організація звинувачує український народ у тому, що він недостатньо роззброїв себе.

"Більше того, "правозахисники" починають агресивну лобістську кампанію... ні, не з виключення Росії з ООН - зі зриву надання зброї Україні. Це що, прикол? Пранк? Чи інвазія російської агентури в різні глобальні "офіси" остаточно знищила моральні імперативи?" - наголосив Подоляк.

Що передувало

Нагадаємо, HRW сьогодні оприлюднило своє дослідження, в якому стверджується, що використання українськими військовими касетних боєприпасів "призвело до численних жертв серед цивільного населення".

Організація закликала США не надавати нашій країні касетні боєприпаси в рамках військової допомоги. Раніше інформація про такі плани Вашингтона з'являлася у ЗМІ.

Це вже не перший скандальний звіт HRW про Україну. До цього організація звинувачувала нашу країну у використанні протипіхотних мін у районі Ізюму, яке також нібито призвело до жертв серед мирного населення.

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