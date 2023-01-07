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Подоляк про Росію: оголошує фейкове "припинення вогню", обстрілює, а потім ниє

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Київ, Субота 07 січня 2023 15:39
Подоляк про Росію: оголошує фейкове "припинення вогню", обстрілює, а потім ниє Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Росія повномасштабно вторглась в Україну в лютому, ще й обурювалась опором українців. Тепер же країна-агресор вдалася до одностороннього оголошення так званого "припинення вогню", продовжуючи свої обстріли й публічно нити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"РФ односторонньо вторглась і майже 11 місяців вбиває українців. Але обурюється: "Чому ви чините опір?". РФ односторонньо оголошує фейкове "припинення вогню" на 36 годин, стріляє по всій лінії зіткнення, але знову публічно ниє: "Чому Україна не підтримує нашу брехливу пропозицію?" - звернув увагу Подоляк.

Нагадаємо, попри те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "припинення вогню", в Україні тривають бойові дії.

Додамо, окупанти продовжують обстріли цивільного населення. Зокрема, під вогонь окупантів потрапив Бахмут, внаслідок чого двоє людей загинули, а 13 постраждали.

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