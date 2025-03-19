У Зеленського оцінили переговори Путіна і Трампа: "Росія затягує час"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не має жодної ініціативи щодо припинення війни, а лише затягує час і намагається отримати оперативні паузи для накопичення ресурсів.

За його словами, Москва висуває неприйнятні умови, що цілком передбачувано, адже для РФ концепція війни є єдиною можливою моделлю, яка дає їй змогу зберігати вплив на міжнародні процеси.

"Росія не хоче жодного припинення вогню, безумовно, не хоче жодного перемир'я, миру і так далі", - підкреслив Подоляк.

Він також наголосив, що Кремль використовує переговорні ініціативи для створення пауз, які дають змогу відновити ресурси та скоригувати бюджет. Крім того, російський диктатор Путін прагне вплинути на постачання зброї Україні, вдаючись до примітивного блефу.

Подоляк наголосив, що жодної змови між Трампом і Путіним немає, а президент США поки що тільки розглядає свої дипломатичні підходи. Водночас, на його думку, без реальних механізмів тиску на Москву досягти змін неможливо.

"Позиція України незмінна", - резюмував радник керівника ОП.