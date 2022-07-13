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Подоляк о решении КНДР: впоследствии может признать независимую Бурятию или Тыву

Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП Украины (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Через некоторое время КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

Так Подоляк прокомментировал хвастовство российской пропаганды по поводу признания КНДР созданных Россией на украинской территории "ЛДНР".

"Пока Владимир Путин готовится к визиту в новую страну-партнера - Иран, Северная Корея признала криминальную группировку "ДНР". Фантастическая победа. Фантастическое достижение, ради которого надо будет полностью уничтожить репутацию "большой РФ", - сказал советник главы ОП Украины.

Он добавил, что через определенное время КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тыва.

Напомним, сегодня, 13 июля, стало известно, что Пхеньян признал "ЛДНР". Власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР..

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Ирина Подоляк