Подоляк о решении КНДР: впоследствии может признать независимую Бурятию или Тыву

Через некоторое время КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Михаила Подоляка .

Так Подоляк прокомментировал хвастовство российской пропаганды по поводу признания КНДР созданных Россией на украинской территории "ЛДНР".

"Пока Владимир Путин готовится к визиту в новую страну-партнера - Иран, Северная Корея признала криминальную группировку "ДНР". Фантастическая победа. Фантастическое достижение, ради которого надо будет полностью уничтожить репутацию "большой РФ", - сказал советник главы ОП Украины.

Он добавил, что через определенное время КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тыва.