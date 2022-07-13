Подоляк про рішення КНДР: згодом може визнати незалежну Бурятію чи Тиву

Через певний час КНДР може визнати незалежну Бурятію та Демократичну Республіку Тива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка .

Так Подоляк прокоментував хизування російської пропаганди зприводу визнання КНДР створених Росією на українській території "ЛДНР".

"Поки Володимир Путін готується до візиту в нову країну-партнера - Іран, Північна Корея визнала кримінальне угруповання "ДНР". Фантастична перемога. Фантастичне досягнення, заради якого треба будо вщент знищити репутацію "великої РФ", - сказав радник глави ОП України.

Він додав, що через певний час КНДР може визнати незалежну Бурятію та Демократичну Республіку Тива.