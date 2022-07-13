Подоляк про рішення КНДР: згодом може визнати незалежну Бурятію чи Тиву
Через певний час КНДР може визнати незалежну Бурятію та Демократичну Республіку Тива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника глави ОП України Михайла Подоляка.
Так Подоляк прокоментував хизування російської пропаганди зприводу визнання КНДР створених Росією на українській території "ЛДНР".
"Поки Володимир Путін готується до візиту в нову країну-партнера - Іран, Північна Корея визнала кримінальне угруповання "ДНР". Фантастична перемога. Фантастичне досягнення, заради якого треба будо вщент знищити репутацію "великої РФ", - сказав радник глави ОП України.
Він додав, що через певний час КНДР може визнати незалежну Бурятію та Демократичну Республіку Тива.
Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, стало відомо, що Пхеньян визнав "ЛДНР". Влада України прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР..
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