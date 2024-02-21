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Подоляк про протести поляків на кордоні: вони роблять це, щоб збільшити собі дотації

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Польські фермери використовують медійну увагу до їх протестів на кордоні з Україною для того, щоб збільшити дотації для своїх бізнесів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

За його словами, через Польщу транзитом проходить невеликий відсоток українського зерна.

"Блокада фермерів кордону з Україною - це не про конкуренцію зерна українського з польським. Це не про економіку. Це політична складова", - сказав Подоляк.

Блокада кордону 

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, польські фермери посилили блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили не лише траси, а й залізницю.

Також фермери вкотре влаштували провокації - цього разу вони висипали українське зерно з потягу.

Уряд Польщі анонсував переговори з протестувальниками 26 лютого, щоб виправити ситуацію.

Детальніше про блокаду українсько-польського кордону - у матеріалі РБК-Україна.

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Кордон з УкраїноюПольщаОфіс президентаЗерновий коридор