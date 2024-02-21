Подоляк про протести поляків на кордоні: вони роблять це, щоб збільшити собі дотації

За його словами, через Польщу транзитом проходить невеликий відсоток українського зерна.

"Блокада фермерів кордону з Україною - це не про конкуренцію зерна українського з польським. Це не про економіку. Це політична складова", - сказав Подоляк.

Блокада кордону

Нагадаємо, вчора, 20 лютого, польські фермери посилили блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили не лише траси, а й залізницю.

Також фермери вкотре влаштували провокації - цього разу вони висипали українське зерно з потягу.

Уряд Польщі анонсував переговори з протестувальниками 26 лютого, щоб виправити ситуацію.

Детальніше про блокаду українсько-польського кордону - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.