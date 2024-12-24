Подоляк: проросійська позиція прем’єрів Словаччини та Угорщини - це нонсенс

"Вони суттєво підвищили інтенсивність проросійськості своєї - це очевидно. Це нонсенс. Чесно кажучи, як раз одна з ключових мотивів цієї війни - це спроба домінувати на європейському ринку політично і економічно Російської Федерації. І настільки відверто йти в проросійськість, яку демонструє сьогодні прем'єр Словаччини і прем'єр Угорщини, ну це для мене трошки дивно," - розповів Подоляк.

Він зауважив, що і Угорщина і Словаччина наразі перебувають у певному колективному альянсі - це Євросоюз. І у цьому альянсі є певні колективні рішення щодо війни. Саме тому він не розуміє того, що та чи інша країна хоче підтримувати Росію.

"Зазвичай Росія обнуляє міжнародне право, Росія атакує, агресивно атакує іншу суверенну державу.Росія показує, що для неї взагалі не існує ніяких обмежень і так далі. І навіть з точки зору ведення війни, як такої, Росія демонструє, що вона готова піти на будь-які геноцидальні дії," - заявив Подоляк.

Саме тому дивно, коли країна, на кшталт Словаччина, виходить і говорить: "а давайте ми з Росією все ж таки працювати і так далі". Тому Словаччина має вийти і сказати: "ви знаєте, ми не можемо знаходитися в ЄС, ми маємо звідти вийти, тому що ми вважаємо, що Росія права".

"Трохи дивно, ти сидиш в рамках гарантованих...Дивіться, Угорщина точно розуміє, що її буде захищати НАТО. Угорщина точно розуміє, що вона завжди зможе отримати кредитний ресурс, великий кредитний ресурс у Євросоюзі. Словаччина так само все це розуміє. І вони в той же час говорять: "так хай там нищать Україну, яка нам різниця вона ж не НАТО, не в Євросоюзі". Ну це дивна поведінка", - підкреслив радник ОП.

Заяви Орбана

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Орбан нібито пропонував "перемир'я" на Різдво Україні та Росії, однак Київ, за його словами, "відмовився".

При цьому російський диктатор Володимир Путін повідомив, що не хоче припинення вогню з Україною.

Нещодавно Орбан запропонував так званий "трюк" для продовження транзиту газу РФ через Україну. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.