Подоляк о попытках создать новые "республики": это уже не будет работать

По его словам, проблема россиян в том, что они остались жить в 2014 году, когда Украина оказалась в тяжелой ситуации, и они получили возможность захватить Крым и часть Донбасса, где, по сути, образовались криминальные анклавы.

"Надо быть абсолютно оторванным от реального мира, чтобы думать (а они искренне так думали), что тут 80-90% будут встречать их с цветами. Они в этой иллюзии жили и частично продолжают жить. Они не понимают, что их ненавидят. Особенно их ненавидят там, где они находятся - а это юг и восток Украины, потому что они там разбомбили города", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство людей в оккупированных городах ненавидит россиян.

"И все их попытки устроить какие-то анклавные вещи, какие-то "ХНР", они натыкаются на то, что они там находят два-три интеллектуальных инвалида, моральных уродца, которые соглашаются на фейковые должности и что-то подобное. Все это не будет работать. Все эти "референдумы", попытки завезти рублевую массу и так далее - это ни на что не будет влиять", - добавил Подоляк.