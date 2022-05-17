Подоляк о попытках руководства РФ оправдать войну в Украине: прямые личные показания

"Сначала президент Путин заявляет о том, что вероломное и неспровоцированное нападение на Украину нужно трактовать как "упреждающий отпор агрессии". То есть мы (Россия) решили массово вас (Украину) убивать и разносить ваши города ракетами потому, что с вашей стороны агрессии, конечно, нет, но мы думаем, что она могла бы быть", - объясняет логику "верхушки" Кремля он.

По словам Подоляка, эту "стратегию" в объяснении войны в Украине выбирает и правая рука Путина - Дмитрий Песков. Но позже путается в "показаниях".

"Страх расширения НАТО до границ РФ и сокращение подлетного времени натовских ракет - вымышлена в полном объеме. Но этого оказалось достаточно для организации массовой резни в Буче. Но вдруг он же прямолинейно так заявляет, что вступление в НАТО Финляндии и расширение на 1,3 тыс. км прямой границы НАТО/Россия вообще не проблема. Тогда зачем варварски и массово бомбите Украину, если нет проблемы?" - задается логичным вопросом он.

Подоляк приводит и слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который называет войну в Украине "вынужденной превентивной мерой - угрозой безопасности России, которая вышла на уровень, грозивший ее существованию".

Советник главы Офиса президента подчеркивает - как бы не пытались оправдаться в Кремле за войну в Украине, в цивилизованном мире все происходящее по-другому как геноцид не называют, и ответственность за массовые преступления не за горами.

"Повторю еще раз, если кто-то не понял. Все эти должностные субъекты РФ говорят: мы пришли в другую страну, массово геноцидим там гражданских, все взрываем и уничтожаем, потому что это… превентивная мера. Непосредственной угрозы и близко не было, но мы все равно решили их убивать. Жестоко вырезать. А все остальное - брехня и пропаганда. По сути, все это - прямые личные показания. С очень точными юридическими формулировками. Доказывающие заведомый умысел на убийство. В составе группы", - резюмирует Подоляк.