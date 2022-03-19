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Подоляк о поддержке Китаем РФ: Пекину должны объяснить разницу между 1,6 трлн и 150 млрд долларов

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президент Михаил Подоляк заявил, что Китай может стать частью глобальной системы безопасности, поддержав антироссийскую коалицию. Он призвал Пекин присоединиться к цивилизованным странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Китай может стать важным элементом глобальной системы безопасности, если примет правильное решение - поддержать коалицию цивилизованных стран и осудить варварство РФ. Это шанс сидеть за столом на равных. Европейцы и США должны четко объяснить Пекину разницу между 1,6 трлн и 150 млрд долларов", - отметил Подоляк.

Напомним, 18 марта президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Глава Белого дома напомнил, что Пекину грозят последствия в случае помощи России в войне против Украины.

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