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Подоляк о "Плане Маршалла №2": это для тех, кто не стоит рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам

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Киев, Суббота 19 марта 2022 20:07
Подоляк о "Плане Маршалла №2": это для тех, кто не стоит рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

У Зеленского отреагировали на инициативу Польши по созданию для Украины "Плана Маршалла №2" для ее восстановления после войны. Там заявили, что это прежде всего моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты России бьют по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка Twitter.

"План Маршалла 2.0. - это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры-это война РФ против Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь восстановиться - искренний друг", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен разработать план восстановления Украины по аналогии с "Планом Маршалла", в частности при поддержке самых богатых стран Союза и пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Европы.

Отметим, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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