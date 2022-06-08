Подоляк о планах Думы "отменить" независимость Литвы: аппетиты РФ не ограничатся Украиной

Намерение Госдумы отменить постановление о независимости Литвы является очередным доказательством неисправности российской власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.
"Это (планы об "отмене" независимости Литвы - ред.) еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Любые разговоры о пути к миру через сохранения варварской физиономии России - самообман, который принесет войну на территорию ЕС", - подчеркнул Подоляк.
По его словам, сейчас войну возможно остановить только если союзники Украины ускорят и увеличат военную помощь для ВСУ.
Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Инициаторы документа считают, что постановление было принято незаконно.
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