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Подоляк о планах Думы "отменить" независимость Литвы: аппетиты РФ не ограничатся Украиной

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Намерение Госдумы отменить постановление о независимости Литвы является очередным доказательством неисправности российской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

"Это (планы об "отмене" независимости Литвы - ред.) еще одно доказательство того, что аппетиты империи не ограничиваются Украиной. Любые разговоры о пути к миру через сохранения варварской физиономии России - самообман, который принесет войну на территорию ЕС", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, сейчас войну возможно остановить только если союзники Украины ускорят и увеличат военную помощь для ВСУ.

Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Инициаторы документа считают, что постановление было принято незаконно.

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