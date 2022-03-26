Подоляк отреагировал на удар по Львову: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Twitter члена украинской делегации на переговорах с РФ.

Подоляк констатировал, что Львов стал очередным крупным украинским городом, подвергшимся массированным ракетным ударам. Врага от обстрела города Льва не остановила ни огромная историческая ценность, ни близость к Европе.

"Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дипмиссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"?" – написал Подоляк.

В результате двух ракетных ударов жилые дома во Львове не пострадали. Однако, значительный ущерб нанесен инфраструктуре города.