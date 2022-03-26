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Подоляк отреагировал на удар по Львову: Неужели Европа продолжит "умиротворять"?

Фото: Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал Европейский Союз отреагировать на массированный обстрел Львова российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter члена украинской делегации на переговорах с РФ.

Подоляк констатировал, что Львов стал очередным крупным украинским городом, подвергшимся массированным ракетным ударам. Врага от обстрела города Льва не остановила ни огромная историческая ценность, ни близость к Европе.

"Рядом граница. Внутри города посольства многих стран. Но варваров РФ ничего не интересует – ни история, ни наследие, ни иностранные дипмиссии. Неужели Европа продолжит "умиротворять"?" – написал Подоляк.

В результате двух ракетных ударов жилые дома во Львове не пострадали. Однако, значительный ущерб нанесен инфраструктуре города.

Напомним, что украинские войска освободили Тростянец от оккупантов из РФ.

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