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Подоляк назвав мету російського вкиду про падіння Іл-76

Україна, Субота 27 січня 2024 22:16
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Подоляк назвав мету російського вкиду про падіння Іл-76 Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни маніпулюють падінням літака Іл-76, щоб загальмувати передачу Україні системи протиповітряної оборони. Проте це не кінцева мета РФ.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Що я в цьому вбачаю. Дві речі. Перша - загальмувати передачу Україні системи ППО. В останні місяці ми бачимо велику кількість російських літаків, які були знищені. Тобто для РФ важливо, щоб цього не було, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати протиракетні системи по лінії фронту", - сказав Подоляк

Друга мета росіян, на думку Подоляка, полягає в тому, щоб зменшити увагу цивілізованого світу до порушення правил ведення війни та конвенцій з боку військових РФ, показавши, що нібито обидві сторони їх порушують.

Падіння російського літака Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Як стверджували джерела РБК-Україна, повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог грає із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.

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