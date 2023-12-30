Подоляк про мобілізацію в Україні: закон не буде голосуватись у нинішньому вигляді

Законопроект щодо мобілізації в Україні буде змінено і тільки потім винесено на голосування Верховною Радою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

За словами Подоляка, не зважаючи на скандал, який виник навколо законопроекту, його врегулюють з урахуванням "правильних нормативних позицій".

"Чи буде він (законопроект - ред.) в такому вигляді? Ні, безумовно, для того і вноситься певний законопроект - для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроект, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Мені подобається, що в демократичному суспільстві все це обговорюється", - сказав він.

Подоляк вважає, що закон про мобілізацію, який зараз використовують в Україні, "не відповідає нинішнім реаліям". Саме тому він потребує доопрацювання.

"Законопроект буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - підкреслив він.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, у понеділок, 25 грудня, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується запровадити низку змін до процесу мобілізації.

Зокрема, документ передбачає значні обмеження для ухилянтів - їм хочуть заборонити розпоряджатися своїм та придбати нове рухоме та нерухоме майно і не тільки.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що такі ініціативи суперечать Конституції.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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