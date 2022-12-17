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Подоляк про мобілізацію та "триденний" наступ у РФ: хочуть відстрочити поразку

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Субота 17 грудня 2022 22:00
Подоляк про мобілізацію та "триденний" наступ у РФ: хочуть відстрочити поразку Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російське керівництво збільшенням термінової служби до двох років, безперервною мобілізацією та "новим триденним наступом" намагаються відстрочити свою поразку.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Збільшення термінової служби до двох років, безперервна мобілізація, "новий триденний наступ" - кремлівські ревізіоністи хапаються за будь-які "чарівні пігулки", які дозволять хоч якось відстрочити поразку. Та вони навіть не Жуков. Тільки косплеєри, у яких один фінал:" трибунал", - йдеться у повідомленні Подоляка.

Раніше ми писали, що, за словами українських військових, Російська Федерація почала відправляти на фронт більш підготовлених солдатів. Однак для настання у них не вистачає достатніх умінь.

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