Подоляк про мобілізацію в РФ: росіяни хотіли відчути війну, тепер вони її відчувають

У Росії запровадили мобілізацію та частково закрили кордони. Наразі російські громадяни повністю відчувають війну на собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

Нагадаємо, вчора президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

Після того російські активісти закликали росіян виходити на акції протестів. Докладніше про них можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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