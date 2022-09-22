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Подоляк про мобілізацію в РФ: росіяни хотіли відчути війну, тепер вони її відчувають

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 13:32
Подоляк про мобілізацію в РФ: росіяни хотіли відчути війну, тепер вони її відчувають Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Росії запровадили мобілізацію та частково закрили кордони. Наразі російські громадяни повністю відчувають війну на собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Російське суспільство хотіло відчути війну... Тепер воно повністю відчуває: 1. закриті кордони, 2. тотальна мобілізація, 3. заклеєні роти, 4. повістки через інтернет та ґрати, 5. 10 років в'язниці за відмову від призову. Час платити по рахункам за ненависть до інших. Час помирати", - написав Подоляк.

Нагадаємо, вчора президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

Після того російські активісти закликали росіян виходити на акції протестів. Докладніше про них можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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