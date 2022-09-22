Подоляк о мобилизации в РФ: россияне хотели почувствовать войну, теперь они ее чувствуют

В России ввели мобилизацию и частично закрыли границы. Теперь российские граждане полностью чувствуют войну на себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Российское общество хотело почувствовать войну … Теперь оно полностью чувствует: 1. закрытые границы, 2. тотальная мобилизация, 3. заклеенные рты, 4. повестки через интернет и решетку, 5. 10 лет тюрьмы за отказ от призыва. Пора платить по счетам за ненависть к другим. Пора умирать", - написал Подоляк.

Напомним, вчера президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов. Более подробно о них можете узнать в материале РБК-Украина.

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