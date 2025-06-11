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Подоляк про мобілізацію з 18 років в обмін на санкції проти РФ: Зеленський на це не піде

Київ, Середа 11 червня 2025 17:54
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Подоляк про мобілізацію з 18 років в обмін на санкції проти РФ: Зеленський на це не піде Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Президент України Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років в обмін на санкції проти Росії від Заходу.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто зменшення суттєвого термінів мобілізації до 18 років. Це точно президент не буде реалізовувати", - наголосив Подоляк.

За його словами, такі умови з боку Заходу є дивними. Оскільки санкції ніяк не пов'язані з призовним віком в Україні.

Він нагадав, що з Росією не можна воювати тільки за допомогою мобілізаційних інструментів. Потрібно перемагати за рахунок креативу, що і доводить Україна.

Також Подоляк звернув увагу, що в разі сильних санкцій у Росію істотно знизиться потік грошей і вона не зможе мобілізувати своїх людей у достатньому обсязі. І тоді на полі бою буде менше солдатів РФ.

"Я думаю, що Європа просто намагається пояснити неготовність відмовитися від певної тіньової прибутковості. У даному випадку на бізнес-проєктах із РФ", - припустив радник керівника ОП.

Захід відмовляється від сильних санкцій проти РФ

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу не хочуть вводити жорсткі санкції проти Росії, оскільки Україна не проводить мобілізацію хлопців з 18 років.

Глава держави наголосив, що важлива не кількість людей в армії, а технології та зброя. Також важливі й санкції.

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