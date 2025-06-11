Подоляк про мобілізацію з 18 років в обмін на санкції проти РФ: Зеленський на це не піде

Президент України Володимир Зеленський не погодиться на зниження призовного віку до 18 років в обмін на санкції проти Росії від Заходу.

"Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, тобто зменшення суттєвого термінів мобілізації до 18 років. Це точно президент не буде реалізовувати", - наголосив Подоляк.



За його словами, такі умови з боку Заходу є дивними. Оскільки санкції ніяк не пов'язані з призовним віком в Україні.

Він нагадав, що з Росією не можна воювати тільки за допомогою мобілізаційних інструментів. Потрібно перемагати за рахунок креативу, що і доводить Україна.

Також Подоляк звернув увагу, що в разі сильних санкцій у Росію істотно знизиться потік грошей і вона не зможе мобілізувати своїх людей у достатньому обсязі. І тоді на полі бою буде менше солдатів РФ.

"Я думаю, що Європа просто намагається пояснити неготовність відмовитися від певної тіньової прибутковості. У даному випадку на бізнес-проєктах із РФ", - припустив радник керівника ОП.