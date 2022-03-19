Подоляк о гражданской авиации в РФ: для половины самолетов отменяют "летную годность"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о состоянии гражданской авиации России. По его словам, большая часть самолетов теперь не сможет вылететь за пределы РФ из-за отмены "сертификата летной годности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

"Русские любили летать по миру. Отныне имеют большие проблемы. Так, управлением гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) принято решение немедленно отменить так называемые "сертификаты летной годности" для большой части российских самолетов", - отмечается в сообщении.

По данным консалтинговой компании IBA, регистрацию имели 745 российских самолетов. Всего РФ имела 1367 гражданских воздушных судов. Теперь большая часть из них не сможет вылететь за границу. Кроме того, остальные самолеты - это в основном лизинговые объекты, которые и так не покидают пределы России, поскольку есть угроза аннулирования сертификации другими структурами и приказ ЕС расторгнуть договоры с российскими операторами.

"В свою очередь, россияне, которые всегда и везде нарушают международные правила, уже объявили, что не будут делать лизинговые платежи, а национализировать самолеты. Ждем масштабный конфликт с жесткими исками. При этом национализированные (по сути краденые) самолеты продолжат летать только внутри России", - добавил Подоляк.

По его словам, есть и другая угроза для российской авиации. Производители силовых агрегатов для боинга и аэрбаса Rolls Royce и GE могут отказаться контролировать двигатели самолетов. Более того, компании имеют возможность онлайн заблокировать двигатели.

"Так или иначе, нашим британским и американским друзьям, вместо хороших разговоров о моральной поддержке, желательно организационно покончить с внутренними рейсами аэрофлота на территории РФ. Это просто. Если, конечно, захотеть этого...", - подчеркнул Подоляк.