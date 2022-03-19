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Подоляк про цивільну авіацію в РФ: для половини літаків скасовують "льотну придатність"

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Україна, Субота 19 березня 2022 12:35
Подоляк про цивільну авіацію в РФ: для половини літаків скасовують "льотну придатність" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів про стан цивільної авіації Росії. За його словами, більша частина літаків тепер не зможе вилетіти за межі РФ через скасування "сертифікату льотної придатності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Подоляка.

"Росіяни полюбляли літати світом. Відтепер мають великі проблеми. Так, управлінням цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) прийнято рішення негайно скасувати так звані "сертифікати льотної придатності" для великої частини російських літаків", - зазначається у повідомленні.

За даними консалтингової компанії IBA, реєстрацію мали 745 російських літаків. Всього РФ мала 1367 цивільних повітряних суден. Тепер більша частина з них не зможе вилетіти за кордон. Крім того, решта літаків - це здебільшого лізингові об'єкти, що й так не покидають межі Росії, оскільки є загроза анулювання сертифікації іншими структурами та наказ ЄС розірвати договори з російськими операторами.

"Своєю чергою, росіяни, які завжди й скрізь порушують міжнародні правила, вже оголосили, що не робитимуть лізингові платежі, а націоналізуватимуть літаки. Чекаємо на масштабний конфлікт із жорсткими позовами. При цьому націоналізовані (по суті крадені) літаки продовжать літати тільки всередині Росії", - додав Подоляк.

За його словами, є й інша загроза для російської авіації. Виробники силових агрегатів для боїнга та аербасу Rolls Royce і GE можуть відмовитися контролювати двигуни літаків. Щобільше, компанії мають змогу онлайн заблокувати двигуни.

"Так чи інакше, нашим британським та американським друзям, замість гарних розмов про моральну підтримку, бажано організаційно покінчити з внутрішніми рейсами Аерофлоту на території РФ. Це просто. Якщо, звичайно, захотіти цього…", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк прокоментував заяву міністра оборони Німеччини щодо неможливості участі НАТО в наданні допомоги Україні. Він зазначив, що такі заяви західних лідерів підбурюють Росію до війни в Україні.

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