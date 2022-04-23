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Подоляк об эвакуации из Мариуполя: Россия могла бы доказать, что не все человеческое потеряла

Новина українською →
Киев, Суббота 23 апреля 2022 09:56
Подоляк об эвакуации из Мариуполя: Россия могла бы доказать, что не все человеческое потеряла Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что эвакуация мирных жителей Мариуполя могла бы улучшить положение России. В частности, повлияла бы на ее репутацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Подоляка во время телемарафона.

По его словам, защитники Мариуполя не будут сдаваться. Полк "Азов" будет держать оборону города.

"Они точно не будут сдаваться. Это принципиальный вопрос, это символ несокрушимости Азова. Поэтому это очень тяжелая ситуация", - отметил советник руководителя ОПУ.

Кроме того, Подоляк уверен, что зеленый коридор из Мариуполя мог бы повлиять и на Россию, которая потеряла репутацию из-за зверств, которые произошли в Украине.

"Мне кажется, что после событий в Киевской области именно в Мариуполе РФ могла бы доказать, что все же, не все человеческое потеряли. То есть, дать возможность забрать гражданских, военных, раненых, прежде всего. Это было бы хорошо для их репутации, которой практически уже нет", - заявил Подоляк.

Напомним, Ирина Верещук сообщила, что сегодня вероятно состоится эвакуация мирного населения из Мариуполя.

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